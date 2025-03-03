Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»

Прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене.

Накануне Кочанова выиграла зимний чемпионат России в Москве.

«Я рада зимнему чемпионству, в прошлые годы у меня не складывалось, и зима всегда проходила мимо меня.

Мы с девочками все очень сильно сдружились за летний сезон, у нас кайфовая атмосфера, приятно стало взаимодействовать друг с другом, болеем, общаемся. На лето ставлю перед собой максимальные задачи, хотелось бы двигаться вперед», – сказала спортсменка.

Кочанова ответила на вопрос, ждет ли она возвращения в сектор пропускающей зимний сезон олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

«Мы ждем всех. Ждем тех, кто травмирован. Ждем и Соню Мирошниченко, и Машу Ласицкене. Это круто, когда много народу и большая конкуренция», – добавила она.