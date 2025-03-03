0

Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»

Прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене.

Накануне Кочанова выиграла зимний чемпионат России в Москве.

«Я рада зимнему чемпионству, в прошлые годы у меня не складывалось, и зима всегда проходила мимо меня.

Мы с девочками все очень сильно сдружились за летний сезон, у нас кайфовая атмосфера, приятно стало взаимодействовать друг с другом, болеем, общаемся. На лето ставлю перед собой максимальные задачи, хотелось бы двигаться вперед», – сказала спортсменка.

Кочанова ответила на вопрос, ждет ли она возвращения в сектор пропускающей зимний сезон олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

«Мы ждем всех. Ждем тех, кто травмирован. Ждем и Соню Мирошниченко, и Машу Ласицкене. Это круто, когда много народу и большая конкуренция», – добавила она.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Мария Кочанова
чемпионат России в залах
logoМария Ласицкене
прыжки в высоту
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Лысенко и Слепова победили на турнире «Новая высота» в Прохладном, Ласицкене – 4-я
131 августа 2024, 17:15
Кочанова об общении с Ласицкене: «С ней можно поболтать о чем угодно. Машуля – замечательный, безумно простой человек!»
26 августа 2024, 08:40
Мария Ласицкене: «На чемпионате России я решала только одну задачу – делать все, чтобы добиться хорошего результата. У меня есть силы прыгать и бороться»
317 августа 2024, 16:33
Главные новости
Кнороз о лидерстве по призовым среди российских легкоатлетов: «Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а может, и нет»
1сегодня, 13:02
Илья Иванюк: «Не думаю, что у меня найдется время смотреть чемпионат Европы. Поеду в деревню к родным, а там будет не до телевизора»
сегодня, 08:45
Сергей Шубенков: «В последние два года тяжело соревноваться. Мало что получается. Пытаюсь еще поковыряться, поцепляться»
1сегодня, 06:52
Сергей Шубенков: «Коу – большой молодец. Он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть»
13сегодня, 06:43
Исполнительный директор ВФЛА: «У нас сильная сборная, ребята весь сезон показывали хорошие результаты. Ждем решения о допуске на международную арену»
2вчера, 09:12
Исполнительный директор ВФЛА: «В бюджет этого года мы заложили объем призовых в 2,5 раза больше предыдущего. Система еще будет развиваться»
1вчера, 09:07
Исполнительный директор ВФЛА: «В планах привлекать спортсменов из других стран, чтобы турниры получали статус международных. Есть контакты с Африкой, Китаем»
1вчера, 09:02
Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА из-за четырехлетнего допинг-бана
32 марта, 23:16
Чемпионат России в залах. Кнороз, Конева, Кочанова, Аплачкина, Лахнова, одержали победы, Гатауллина – 2-я
32 марта, 14:29
Елена Соколова о международных стартах: «Я про это уже не думаю. Уже десять лет длится вся эта ситуация»
2 марта, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46