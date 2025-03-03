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Исполнительный директор ВФЛА: «В планах привлекать спортсменов из других стран, чтобы турниры получали статус международных. Есть контакты с Африкой, Китаем»

Исполнительный директор ВФЛА сообщил о планах приглашать зарубежных спортсменов.

– Какие турниры планируются в России? Будут ли в них принимать участие спортсмены из других стран?

– Мы проводим зимний чемпионат России в манеже и летний – в Казани. Мы планируем тестировать новые форматы. В Казани, например, кроме классических соревнований, мы планируем ночной забег для любителей и детские соревнования.

А прыжки с шестом планируем вынести в центр города на одной из главных площадей. Планируем провести серию мероприятий с белорусскими спортсменами. Помимо этого, в планах привлекать к мероприятиям спортсменов из других стран, чтобы турниры получали статус международных.

Мы установили контакт с африканскими странами, обсуждаем вопрос сотрудничества с Китаем. Мы стараемся активно придумать новые форматы с международными спортсменами. Важно, чтобы атлеты соревновались с лучшими из лучших, тогда повышаются общие результаты.

– В какой локации Казани планируется проведение уличного формата соревнований?

– Может, я забегаю вперед, но мы обсуждали с главой республики данный вопрос. Он поддержал этот формат. Мы говорили о площади возле Дворца земледельцев. Есть формальная процедура согласования. Надеюсь, мы ее пройдем и сможем продемонстрировать зрителям соревнование.

Предыдущий опыт показывает, что у зрителей есть интерес к подобным мероприятиям. Для нас важно популяризировать легкую атлетику через такие форматы, – сказал Борис Ярышевский.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
ВФЛА
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