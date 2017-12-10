В Афинах без зрителей проходит церемония передачи Олимпийского огня. Пока Игры-2020 не перенесли

В Афинах сегодня проходит церемония передачи Олимпийского огня организаторам Игр в Токио-2020.

Из-за пандемии коронавируса церемония проходит без зрителей и журналистов, но следить за ней можно в режиме онлайн на официальном сайте Олимпиады-2020.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Официально они не перенесены и не отменены.

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония

Удивительно, но Игры-2020 тонут в проблемах: смерти на стройке, плагиат лого. Еще и навредили орангутанам