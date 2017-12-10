В Афинах без зрителей проходит церемония передачи Олимпийского огня. Пока Игры-2020 не перенесли

В Афинах сегодня проходит церемония передачи Олимпийского огня организаторам Игр в Токио-2020.
Из-за пандемии коронавируса церемония проходит без зрителей и журналистов, но следить за ней можно в режиме онлайн на официальном сайте Олимпиады-2020.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Официально они не перенесены и не отменены.
Join us for the Handover Ceremony of the Olympic flame to #Tokyo2020 🔥— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020
Watch it LIVE. #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWayhttps://t.co/h7IUiQw6Nh
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