Бегун из Гвинеи-Бисау помог легкоатлету из Арубы финишировать в забеге на 5000 м на чемпионате мира в Дохе

Бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо помог легкоатлету из Арубы Джонатану Басби финишировать в забеге на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.

Басби из-за духоты почувствовал себя плохо незадолго до финиша квалификационного забега, и Дабо взял его под руку и помог добраться до финиша.

Болельщики на трибунах приветствовали спортсменов аплодисментами.

Победу в забеге одержал представитель Эфиопии Селемон Барега (13.24,69).

