Чемпионат мира по легкой атлетике. Ласицкене и Сидорова вышли в финал, Палкина, Царева, Ивонина, Сорокин выбыли

Сегодня в Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.
Чемпионат мира-2019
Доха, Катар
Квалификация
Мужчины
Прыжки в длину
Лучший результат в предварительном туре показал кубинский прыгун Хуан Мигель Эчеваррия. Он единственный выполнил норматив для автоматической квалификации в финал (8,17), прыгнув на 8,40.
Тройной прыжок
Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров не смогли квалифицироваться в финальную часть турнира. Федоров в группе А занял 8-е место с результатом 16,71, Сорокин в группе B также показал 8-й результат (16,86).
Лучшим в квалификации стал кубинец Педро Пикардо (17,38).
5000 м
Лучшее время в квалификации – у представителя США Пола Челимо (13.20,18).
400 м
С лучшим результатом в финал квалифицировался Абдеррахман Самба из Катара (49,08).
Женщины
Молот
Американка Деанна Прайс показала лучший результат (73,77), россиянки Елизавета Царева и София Палкина не прошли в финал, показав соответственно 15-й (70,35) и 19-й (68,53) результаты.
800 м
С первым временем в полуфинал вышла представительница Уганды Уинни Наньондо (2.00,36).
Прыжки с шестом
Россиянка Анжелика Сидорова в группе лидеров вышла в финал с первого места с результатом 4,60. Алена Лутковская стала 27-й (4,35) , Ирина Иванова – 29-й (4,35), обе завершили выступления на турнире.
Прыжки в высоту
Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене преодолела квалификационную высоту (1,94). Так как 1,89 россиянка взяла со второй попытки, она прошла в финал с третьим результатом.
3000 м с/п
Россиянки Екатерина Ивонина и Анна Тропина не смогли выйти в финал турнира, показав 19-й и 26-й результаты в квалификации. Ивонина преодолела дистанцию за 9.35,59, Тропина – за 9.44,06.
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике