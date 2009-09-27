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Чемпионат мира по легкой атлетике. Ласицкене и Сидорова вышли в финал, Палкина, Царева, Ивонина, Сорокин выбыли

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Сегодня в Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

Чемпионат мира-2019

Доха, Катар

Квалификация

Мужчины

Прыжки в длину

Лучший результат в предварительном туре показал кубинский прыгун Хуан Мигель Эчеваррия. Он единственный выполнил норматив для автоматической квалификации в финал (8,17), прыгнув на 8,40.

Тройной прыжок

Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров не смогли квалифицироваться в финальную часть турнира. Федоров в группе А занял 8-е место с результатом 16,71, Сорокин в группе B также показал 8-й результат (16,86). 

Лучшим в квалификации стал кубинец Педро Пикардо (17,38). 

5000 м

Лучшее время в квалификации – у представителя США Пола Челимо (13.20,18). 

400 м

С лучшим результатом в финал квалифицировался Абдеррахман Самба из Катара (49,08). 

Женщины

Молот

Американка Деанна Прайс показала лучший результат (73,77), россиянки Елизавета Царева и София Палкина не прошли в финал, показав соответственно 15-й (70,35) и 19-й (68,53) результаты.

800 м

С первым временем в полуфинал вышла представительница Уганды Уинни Наньондо (2.00,36).

Прыжки с шестом

Россиянка Анжелика Сидорова в группе лидеров вышла в финал с первого места с результатом 4,60. Алена Лутковская стала 27-й (4,35) , Ирина Иванова – 29-й (4,35), обе завершили выступления на турнире.

Прыжки в высоту

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене преодолела квалификационную высоту (1,94). Так как 1,89 россиянка взяла со второй попытки, она прошла в финал с третьим результатом.

3000 м с/п

Россиянки Екатерина Ивонина и Анна Тропина не смогли выйти в финал турнира, показав 19-й и 26-й результаты в квалификации. Ивонина преодолела дистанцию за 9.35,59, Тропина – за 9.44,06. 

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

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