Шишин о Чикуновой на ЧМ: «Если мы будем искать причины – тут отравились, там ножка болит – то конкурировать с мегасильной спортсменкой не сможем никогда»

Тренер Андрей Шишин высказался о выступлении Евгении Чикуновой на ЧМ.

Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 м брассом, уступив американке Кейт Дугласс.

– От Жени Чикуновой ждали золото. Понятно, что ротавирус, но и в целом Дугласс очень сильно добавила – дала по второму результату в истории. И бороться с ней дальше будет тяжело.

– Помните, я говорил о важности таланта в плавании? Так вот, у нас есть понимание, что именно на 200 брассом по таланту Чикунова не уступает никому. Этому человеку дано. И если при таких раскладах мы проигрываем, это значит лишь, что связка личного и главного тренеров у нас сработала слабее, чем у конкурента.

Нам надо реально смотреть на вещи. Потенциал скорости на сотне у Дугласс запредельно выше. И, в конце концов, на данный момент она обогнала Женю, а значит – сейчас сильнее.

Пока у всех много эмоций, но когда все уляжется – надо четко понимать, как вести подготовку дальше с учетом вышесказанного. И нам надо жить с тем, что через 3 года Дугласс сделает даже не 2.17, а, скорее всего, быстрее. Значит, нужно готовить Женю на это время.

А если мы будем искать причины – вот здесь отравились, тут плохо себя чувствовали, а там ножка болит, то конкурировать с мегасильной спортсменкой больше не сможем никогда, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Шишин в интервью Спортсу’’.

