Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»

Климент Колесников заявил, что хотел бы выступать на Олимпиаде под флагом страны.

На данный момент российские пловцы допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

«К той же Олимпиаде хотелось бы, конечно, видеть нас с флагом, с гимном, потому что тот же прошедший чемпионат мира в Сингапуре лично для меня открыл какие-то внутренние потайные эмоции по поводу нахождения на пьедестале без всех этих должных почестей, как оно должно было быть всегда», – сказал двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Колесников .

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе .