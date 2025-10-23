  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»
0

Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»

Климент Колесников заявил, что хотел бы выступать на Олимпиаде под флагом страны.

На данный момент российские пловцы допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

«К той же Олимпиаде хотелось бы, конечно, видеть нас с флагом, с гимном, потому что тот же прошедший чемпионат мира в Сингапуре лично для меня открыл какие-то внутренние потайные эмоции по поводу нахождения на пьедестале без всех этих должных почестей, как оно должно было быть всегда», – сказал двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Колесников.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЛос-Анджелес-2028
logoКлимент Колесников
плавание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»
21 минуту назад
Климент Колесников: «Знаю, что ведутся переговоры о возвращении с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает, чтобы почувствовать гордость за страну»
24 сентября, 07:40
Колесников не исключил участия в Enhanced Games без допинг-контроля: «Но только после завершения карьеры»
12 сентября, 11:28
Главные новости
Сборную России по водному поло может возглавить иностранный тренер
112 минут назад
Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»
21 минуту назад
«По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают». Мазепин сообщил, что российские пловцы не выступят на ЧЕ на короткой воде в Польше
22сегодня, 07:36
Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Более трех миллинов человек в стране занимаются плаванием»
2вчера, 19:22
Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»
2вчера, 14:29
Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»
17 октября, 14:34
Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»
17 октября, 14:25
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус завершила карьеру в 25 лет
1516 октября, 06:37
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Все еще надеемся, что его смогут найти. Пока идут поиски, надежда есть»
314 октября, 08:27
Американская пловчиха Уолш обновила собственный мировой рекорд на 50 м баттерфляем
112 октября, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23