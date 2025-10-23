Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»
Климент Колесников заявил, что хотел бы выступать на Олимпиаде под флагом страны.
На данный момент российские пловцы допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.
«К той же Олимпиаде хотелось бы, конечно, видеть нас с флагом, с гимном, потому что тот же прошедший чемпионат мира в Сингапуре лично для меня открыл какие-то внутренние потайные эмоции по поводу нахождения на пьедестале без всех этих должных почестей, как оно должно было быть всегда», – сказал двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Колесников.
Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости