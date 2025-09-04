Ромашина о синхронном плавании: «Можно сказать, судьи от нас немного отвыкли. Мы должны сделать выводы по итогам чемпионата мира»

Светлана Ромашина считает, что судьи отвыкли от российских синхронистов.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре россияне завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали в синхронном плавании.

«Конечно, следили за нашими спортсменами, переживали за них. Эти все ребята для нас родные. В синхронном плавании мы всех приучили к постоянным победам, поэтому в этом году многие СМИ писали о том, что это был провал, проигрыш. Но все дело в том, что мы достаточно долго отсутствовали на международной арене. Можно сказать, судьи от нас немного отвыкли.

К тому же за это время очень сильно изменились международные правила в нашем виде спорта. Поэтому нельзя сказать, что нас ждали с распростертыми руками, но все равно сделать свои определенные выводы по итогам чемпионата мира мы должны», – сказала семикратная олимпийская чемпионка Ромашина .