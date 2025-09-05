  • Спортс
Ромашина о новых правилах в синхронном плавании: «Адаптироваться можно и нужно. Надо внимательнее следить за выступлениями соперников»

Светлана Ромашина призналась, что ей нравится работать тренером.

«Недавно мы вернулись из Греции с первенства мира.

Мы понимаем, что адаптироваться (к новым правилам и условиям) можно и нужно. Просто нужно более внимательно следить за выступлениями наших соперников. Сейчас такая возможность будет, потому что мы будем ездить на этапы Кубка мира. После первого подобного крупного старта мы понимаем новые веяния в нашем виде спорта и куда нам двигаться дальше.

Тренерство – это то, что мне интересно на данный момент. Особенно работа с детьми, с нашим подрастающим поколением. Возможность показать их миру, привнести что-то свое. В целом интересно развитие спорта в нашей стране.

Разница с карьерой спортсмена, конечно, есть и она существенная. Когда ты стоишь на бортике бассейна в роли тренера, переживаешь гораздо больше. Но в этот момент главное понимать и принять тот момент, что ты ничего не можешь исправить. Все, что наработано, оно уже есть, и задача тренера дать спортсмену все рычаги, которые он может использовать на старте», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
синхронное плавание
logoСветлана Ромашина
logoсборная России (синхронное плавание)
