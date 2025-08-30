  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Покровская о международных стартах синхронисток: «Ждем, будет ли допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем»
5

Покровская о международных стартах синхронисток: «Ждем, будет ли допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем»

Татьяна Покровская надеется на допуск синхронисток России к ближайшим турнирам.

«Мы ждем, будет ли наш допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем. Особенно в групповом упражнении. А через год, в 2027-м, – чемпионат мира.

Так что идет подготовка к таким международным стартам. В следующий сезон мы будем участвовать в серии международных стартов Кубка мира. Так что есть чем заняться и к чему готовиться», – сказала старший тренер сборной России.

«Наши девчонки (на юношеском ЧМ в Греции) и в группе первые, и в фигурах первые, и в соло. То есть пока полностью занимают первые места. Хорошая у нас смена, малышня. То есть будущее русского синхронного плавания есть.

Кто может быть привлечен к основной сборной? Пока ничего не могу сказать, они же маленькие. Одно дело юношеский чемпионат, другое дело – взрослый. Отличия есть.

У нас отличная смена: это видно, заметно. То есть наше будущее не призрачное, а наоборот, светлое», – добавила Покровская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoТатьяна Покровская
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
чемпионат Европы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»
12 августа, 06:49
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Дмитрий Васильев: «Выступление наших спортсменов на ЧМ в Сингапуре заслуживает всяческого уважения и поощрения на государственном уровне»
44 августа, 18:11
Главные новости
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на юношеском чемпионате мира
вчера, 17:42
Ефимова об отставании России от США в плавании: «В Москве даже нет нормального бассейна»
83вчера, 14:30
Коротышкин об отборе пловцов на главные старты: «У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой, думаем изменить календарь»
1вчера, 14:19
Коротышкин о ЧМ-2025: «Весь мир не стоял на месте, и конкуренты уплыли далеко. Но считаю, что команда выступила успешно»
вчера, 14:13
Юлия Ефимова: «Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю»
39вчера, 12:01
Юлия Ефимова: «Я бы точно не хотела жить в Европе»
4вчера, 10:52
Юлия Ефимова: «У меня до сих пор нет олимпийского золота. Внутренний голос говорит, что шансы еще есть»
41вчера, 10:21
Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ
вчера, 09:41
Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии
35вчера, 07:29
Российские синхронистки победили в произвольной программе на юношеском чемпионате мира
129 августа, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58