Покровская о международных стартах синхронисток: «Ждем, будет ли допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем»

Татьяна Покровская надеется на допуск синхронисток России к ближайшим турнирам.

«Мы ждем, будет ли наш допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем. Особенно в групповом упражнении. А через год, в 2027-м, – чемпионат мира.

Так что идет подготовка к таким международным стартам. В следующий сезон мы будем участвовать в серии международных стартов Кубка мира. Так что есть чем заняться и к чему готовиться», – сказала старший тренер сборной России.

«Наши девчонки (на юношеском ЧМ в Греции) и в группе первые, и в фигурах первые, и в соло. То есть пока полностью занимают первые места. Хорошая у нас смена, малышня. То есть будущее русского синхронного плавания есть.

Кто может быть привлечен к основной сборной? Пока ничего не могу сказать, они же маленькие. Одно дело юношеский чемпионат, другое дело – взрослый. Отличия есть.

У нас отличная смена: это видно, заметно. То есть наше будущее не призрачное, а наоборот, светлое», – добавила Покровская .