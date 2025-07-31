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Синхронистка Шурочкина: «Покровская очень филигранно подбирала обзывательства. Я часто злилась, но она твердила: «Через ненависть к тренеру спортсмен добивается чего-то в своей жизни»

Синхронистка Мария Шурочкина рассказала об обзывательствах со стороны тренера.

Шурочкиной 30 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и Токио-2020 в групповых дисциплинах.

– Говоря о профессиональном спорте, многие вспоминают фильм про Маргариту Мамун «За пределом» и фрагмент, где ее оскорбляет главный тренер. Были ли такие моменты в вашей карьере? И считаете ли вы нормальным такой подход?

– Конечно, такие тренеры, как Татьяна Николаевна Покровская, Ирина Александровна Винер, Татьяна Анатольевна Тарасова – это люди старой школы. У них закалка такая, что по-другому они, наверное, не могут. Это жесткость, требовательность, максимализм и унижение человека. К сожалению, мы прошли через все это.

Такие методы, честно, не приветствую. Но думаю, что иначе высокого результата вряд ли можно достичь. В спорте необходимы твердость и жесткость, чтобы стать победителем. Татьяна Николаевна очень филигранно подбирала обзывательства для спортсменов. Каждая девочка имела свое прозвище. Это иногда даже было смешно. Но чаще неприятно. Мы очень злились, это сильно задевало. Но сейчас я уже абсолютно не злюсь, и все обиды забыты.

– А у вас какая кликуха была?

– Моя самая запоминающаяся кликуха в сборной – «Разгильдяйка шоу-биза». Так как я была связана с шоу-бизнесом через свою сестру, певицу Нюшу, Татьяна Николаевна подобрала для меня такое прозвище. Иногда я тормозила в каких-то моментах, отвлекалась, могла прослушать, сделать ошибку повторно. Татьяна Николаевна считала это разгильдяйством.

– Что вообще для вас значит этот человек, Татьяна Николаевна Покровская?

– Этот человек во многом причастен к тому, какой я стала сейчас. Безумно благодарна Татьяне Николаевне. И хотя неприятных слов, сказанных в мою сторону, было много, сейчас я понимаю: все, что происходило в сборной, делалось для того, чтобы мы выросли полноценными личностями. Мы получали разнообразный опыт, делали выводы и становились с каждым мгновением сильнее.

И это все благодаря Татьяне Николаевне. Она взрастила и укрепила наш стержень, привила нужные ценности. Можно сказать, что она была очень крутым тренажером для нашего развития. Да, в процессе тренировок я часто на нее злилась, но Татьяна Николаевна неизменно твердила: «Через ненависть к тренеру спортсмен добивается чего-то в своей жизни». Возможно, она права.

У нас были сложные отношения, но я восхищаюсь тем, сколько сил она вложила в нас, в спорт. Все спортсмены готовы принести свои олимпийские медали к ее ногам, потому что это действительно колоссальный труд, – рассказала Шурочкина.

«Как ты мне надоела, трус ничтожный!» Оглушительный фильм про гимнастику – с гневом Винер и слезами Мамун

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
Мария Шурочкина
logoТатьяна Покровская
logoТатьяна Тарасова
logoИрина Винер
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