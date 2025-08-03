Татьяна Покровская: «Не скажу, что кто-то меня удивил на чемпионате мира. Выросла Испания, подтянулась Мексика, китайцы не впечатлили»

Татьяна Покровская оценила уровень синхронистов на чемпионате мира-2025.

– Какие страны и спортсмены вас удивили? Четыре года мы следили за мировым синхронным плаванием со стороны.

– Не скажу, что кто-то меня удивил. Но приятно было видеть, как выросла Испания, это достойный соперник. Китайцы не впечатлили, если честно. Как всегда, аккуратные, техничные, но нет экспрессии.

Мексика подтянулась, как всегда хороша в акробатике. Здорово, что раньше слабые страны, такие как наши соседи из Беларуси, также показывают теперь высокий уровень, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская.

«Мы четыре года не выезжали на серьезные соревнования, из международных – только Игры БРИКС, но там было мало стран, с которыми мы могли по-серьезному соперничать. Все спортсменки, которые выступали в группе, впервые участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира. Было тревожно за то, как они себя поведут.

Но при этом никто из наших соперников не ожидал, что мы приедем в такой хорошей форме, что мы приедем побеждать. Они ожидали, что мы приедем, и нас будут учить, а мы приехали и даже стали победителями», – приводит слова Покровской «Чемпионат.com».

