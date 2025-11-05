Рылов намерен вернуться на соревнования в 2026 году

Евгений Рылов планирует вернуться на соревнования в 2026 году.

Пловец Евгений Рылов сообщил, что в следующем году намерен принимать участие в спортивных мероприятиях.

«Я уже начал восстанавливаться и плавать, но пока это общие мероприятия. Думаю, что до конца года в таком режиме, а потом перейду к спорту», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Спортсмен пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде, который состоится с 7 по 12 ноября в Казани. Летом Рылов также не выступал на чемпионате мира в Сингапуре, не сумев отобраться на соревнования.