Россияне смогут выступать на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2026 года

Россияне смогут выступать на ЧЕ по водным видам спорта с 2026 года.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в правила допуска нейтральных атлетов к соревнованиям. Они вступят в силу 1 января 2026 года.

Новые правила позволят российским спортсменам выступать в том числе на континентальных турнирах. Ранее россияне допускались только на соревнования под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм.