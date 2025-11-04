Россияне смогут выступать на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2026 года
Россияне смогут выступать на ЧЕ по водным видам спорта с 2026 года.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в правила допуска нейтральных атлетов к соревнованиям. Они вступят в силу 1 января 2026 года.
Новые правила позволят российским спортсменам выступать в том числе на континентальных турнирах. Ранее россияне допускались только на соревнования под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: World Aquatics
