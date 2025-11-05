Михаил Дегтярев: «Более 4 тысяч наших спортсменов в 28 олимпийских видах сейчас имеют право выступать на международных стартах»

500 российских спортсменов получили допуск к международным стартам в 2025 году.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, сколько россиян сейчас имеют возможность выступать на турнирах под эгидой международных федераций.

«Сейчас у нас более 4 тысяч спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международных соревнованиях. 500 из них в этом году получили допуск. В ряде видов спорта наши атлеты вновь допущены к командным турнирам», – сказал Дегтярев, выступая на форуме «Россия – спортивная держава».

В 2022 году российские спортсмены были отстранены от международных соревнований после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Позднее ограничения были смягчены, МОК рекомендовал федерациям допускать россиян в нейтральном статусе. Однако в некоторых видах спорта, таких, как легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и ряд других, отстранение сохраняется.

