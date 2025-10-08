0

Поиски пловца Николая Свечникова в Турции не принесли результатов

Поиски российского пловца Свечникова в Турции не принесли результатов.

Об этом заявил в среду временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов. 

«С большим сожалением вынуждены констатировать, что поиски российского пловца Н. А. Свечникова не увенчались успехом.

В рамках своих полномочий продолжаем оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести. Находимся в постоянном контакте с местными властями по данному сюжету», – сообщил дипломат. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
происшествия
плавание в открытой воде
Р-Спорт
Николай Свечников
