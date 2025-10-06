Мать пропавшего пловца Свечникова: «Сейчас нам не говорят, ищут ли Николая. Каждый день мысли только о сыне – и неизвестность»
Мать пловца Свечникова заявила, что сейчас ей не сообщают о поисках сына.
24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.
Свечникова обратилась в Красный Крест с просьбой о помощи в поисках. Организация обещала подключиться и расширить поисковую операцию до Мраморного моря.
«На данный момент нам не говорят, ищут Николая или нет. А погода в Турции меняется. Переживаний много, а конкретики нет. Все мысли каждый день только о сыне. И эта неизвестность. Даже не могу подобрать слов, что она с нами делает», – сказала Галина Свечникова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
