Мать пропавшего пловца Свечникова: «Сейчас нам не говорят, ищут ли Николая. Каждый день мысли только о сыне – и неизвестность»

Мать пловца Свечникова заявила, что сейчас ей не сообщают о поисках сына.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов. 

Свечникова обратилась в Красный Крест с просьбой о помощи в поисках. Организация обещала подключиться и расширить поисковую операцию до Мраморного моря.

«На данный момент нам не говорят, ищут Николая или нет. А погода в Турции меняется. Переживаний много, а конкретики нет. Все мысли каждый день только о сыне. И эта неизвестность. Даже не могу подобрать слов, что она с нами делает», – сказала Галина Свечникова.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Николай Свечников
плавание
происшествия
