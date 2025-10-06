Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Есть огромный шанс, что российские ватерполисты выступят на следующем чемпионате мира»

Российские ватерполисты, скорее всего, выступят на следующем чемпионате мира.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

«Конечно, подвижки в вопросе возвращения наших спортсменов есть. Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией плавания и европейской.

Работа идет, и в этом огромная заслуга президента нашей федерации Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который делает все возможное для того, чтобы у ребят и девчонок был шанс проявить себя на высшем уровне.

Конечно, есть огромный шанс, что мы выступим на следующем чемпионате мира (в 2027 году). Мы выступим там и еще на первенствах мира. Сейчас нам надо мобилизовать силы внутри российских команд, чтобы они были ментально готовы к возвращению», – сказал Габдуллин.

Команды России по водному поло не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.