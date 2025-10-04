В Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. В ней примут участие команды из России, Беларуси и Казахстана

В Москве представили Евразийскую ватерпольную лигу.

Презентация турнира прошла на водном стадионе «Динамо» в Москве.

Турнир пройдет в два этапа. На первом команды сыграют между собой по круговой схеме, по его итогам восемь лучших участников выйдут в плей-офф. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги стартовал 25 сентября, групповой этап продлится до 29 марта 2026 года. Плей-офф стартует 24 апреля, финальная серия – 15 мая.

«Мы в Федерации водных видов спорта России развиваем все свои дисциплины и хотим, чтобы водное поло стало культовым видом. В Евразийской лиге примут участие более 10 команд из России, Беларуси и Казахстана, но название предполагает, что в нее могут вступить команды из любой страны Евразии, мы открыты для всех.

Нашим командам нужны спарринги, и я уверен, что матчи будут очень зрелищными. За образец мы брали Континентальную хоккейную лигу», – заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

«Для меня большая честь, что меня пригласили сюда, в Россию. Видно, что в вашей стране водному поло уделяется внимание, и я желаю проекту успехов», – добавил двукратный олимпийский чемпион из Сербии Филип Филипович.