Ефимова о том, что ее называют одной из самых красивых спортсменок России: «Ни разу не слышала такого. Сама так не считаю»
Юлия Ефимова рассказала, кого из российских спортсменок считает очень красивой.
– Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?
– Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.
– А кого бы вы выделили в этом плане?
– Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.
