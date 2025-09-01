  • Спортс
  Ефимова о том, что ее называют одной из самых красивых спортсменок России: «Ни разу не слышала такого. Сама так не считаю»
3

Ефимова о том, что ее называют одной из самых красивых спортсменок России: «Ни разу не слышала такого. Сама так не считаю»

Юлия Ефимова рассказала, кого из российских спортсменок считает очень красивой.

– Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?

– Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.

– А кого бы вы выделили в этом плане?

– Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

