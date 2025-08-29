  • Спортс
Чернышенко провел заседание по подготовке международных спортивных игр Александра Невского

Чернышенко провел заседание по подготовке спортивных игр Александра Невского .

Соревнования пройдут с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Оргкомитет по подготовке и проведению в 2025 году международных спортивных игр Александра Невского создан по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Председателя Правительства Михаила Мишустина.

«В сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде с успехом прошли вторые всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Они были действительно проведены на высоком организационном уровне, участие приняли почти 2 тыс. человек из 68 регионов по 6 видам спорта.

Победителем и обладателем переходящего кубка Патриарха Московского и всея Руси стала сборная команда из Санкт-Петербурга. Именно этот город стал местом проведения следующих игр. В этом году мы ожидаем уже около 2,5 тыс. участников – это представители 74 регионов России, а также республик Беларусь, Таджикистан и Казахстан, Индонезии и других стран», – рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В этом году спортивная программа будет насыщенной и разнообразной. Участники выступят в 5 видах спорта: баскетболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, волейболе, а также выполнят нормативы комплекса ГТО. Кроме того, у нас будет дополнительная программа.

Город с богатейшей историей и культурным наследием имеет очень большой опыт в организации крупных соревнований и будет идеальной площадкой. Уверен, эти игры будут развиваться. Мы впервые пробуем их проводить в международном формате и уже видим интерес наших зарубежных коллег», – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Правительство России
logoДмитрий Чернышенко
Игры Александра Невского
logoМихаил Дегтярев
