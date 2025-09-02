1

Дмитрий Чернышенко: «Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем»

Дмитрий Чернышенко отметил спортивное сотрудничество России и Китая.

Об этом вице-премьер РФ высказался в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.

«Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем. Пекин единственная столица в мире, которая принимала и летние, и зимние Олимпийские игры.

Огромное количество соревнований проводится и на территории России, и на территории Китая, где принимают участие российские и китайские спортсмены. Большое внимание уделяется детско-юношескому спорту, более тысячи мероприятий, в которых совместно принимают участие спортсмены из обеих стран», – заявил Чернышенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoДмитрий Чернышенко
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чернышенко провел заседание по подготовке международных спортивных игр Александра Невского
3529 августа, 06:19
Дмитрий Чернышенко: «Сегодня вовлеченность граждан в занятие спортом в среднем по стране – 60,3%. А вот в сельской местности – всего 52%»
10124 июля, 03:40
«Оставаться патриотом и беречь честь великой России». В нашем спорте приняли хартию этики
3616 июля, 03:30
Главные новости
Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Даниелян, Соловьев, Ефимчук, Полянский, Строганов представят произвольные программы
2067 минут назадLive
Кубок Санкт-Петербурга. Гущина победила, Кудлай – 2-я, Нестерова – 3-я
4713 минут назад
Первенство Москвы. Дзепка, Сарновская, Мильто, Парсегова, Лебедева выступят с короткими программами
26сегодня, 06:06
John Nicks Pairs Challenge. Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Акопова и Рахманин – 5-е
14вчера, 21:08
Плющенко показал, как Рубцова восстанавливает прыжки после операции: «Девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон»
52вчера, 20:20
Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой произвольной программы, посвященной Микеланджело
9вчера, 20:03Видео
Первенство Москвы. Сажина и Белкин победили в парах, Высоцкая и Алексеенко – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и
18вчера, 18:11
Гейниш и Чигирев снялись с Гран-при США
19вчера, 18:02
Александр Плющенко выступит в шоу Медведевой под музыку 2000-х
115вчера, 17:17
Новая короткая программа Малинина поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown
47вчера, 16:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13