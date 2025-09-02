Дмитрий Чернышенко: «Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем»
Дмитрий Чернышенко отметил спортивное сотрудничество России и Китая.
Об этом вице-премьер РФ высказался в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.
«Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем. Пекин единственная столица в мире, которая принимала и летние, и зимние Олимпийские игры.
Огромное количество соревнований проводится и на территории России, и на территории Китая, где принимают участие российские и китайские спортсмены. Большое внимание уделяется детско-юношескому спорту, более тысячи мероприятий, в которых совместно принимают участие спортсмены из обеих стран», – заявил Чернышенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
