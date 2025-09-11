3

Чемпион мира по плаванию Бен Прауд будет участвовать в «стероидной Олимпиаде»

Двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд примет участие в соревнованиях Enhanced Games («Расширенные игры»), которые также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

Первые в истории Enhanced Games пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Участники не будут проходить допинг-контроль, а в случае установления мировых рекордов могут заработать от 250 тысяч до 1 млн долларов.

– Подрывают ли эти соревнования принципы чистого спорта?

– Нет. Я считаю, что они открывают потенциальные возможности для достижения успеха совершенно иным образом.

Думаю, я реально достиг всего, чего мог, и сейчас Enhanced Games дают мне новую возможность. Я точно не считаю, что это подрывает принципы чистого спорта.

Я очень уважаю спорт, частью которого являюсь, и никогда не отступлю с мыслями, что я совершил что-либо, не прописанное в правилах.

Допинг совершенно недопустим в чистом спорте. У меня нет на это времени. И тот факт, что такое [нарушение правил] по-прежнему случается, является проблемой. Это всегда будет игрой в кошки-мышки, где всегда найдутся те, кто разработает новые методики, или те, кому все сойдет с рук.

Это одна из вещей, которая разрушала спорт для многих людей. У антидопинговых агентств просто нет возможности полностью гарантировать, что все чисты и находятся в равных условиях, и для меня это всегда было главным разочарованием, – заявил Прауд и отметил, что рассматривает традиционный спорт и Enhanced Games как два «совершенно разных образования».

В Федерации водных видов спорта Великобритании позже заявили, что «крайне разочарованы» решением спортсмена.

Прауду 30 лет, он двукратный чемпион мира (2017, 2022), серебряный призер Олимпийских игр (2024). Последнюю медаль крупных стартов он завоевал на ЧМ-2025 в Сингапуре – серебро в плавании на 50 метров вольным стилем.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: BBC
logoсборная Великобритании
плавание
logoБен Прауд
