Родственники Свечникова собираются подать в суд на организаторов заплыва через Босфор
Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд на организаторов заплыва.
24 августа 29-летний россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Его ищут турецкие экстренные службы и волонтеры.
Алена Караман, родственница жены Свечникова, сообщила о готовящемся иске.
«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», – сказала Караман.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
