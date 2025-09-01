3

Родственники Свечникова собираются подать в суд на организаторов заплыва через Босфор

Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд на организаторов заплыва.

24 августа 29-летний россиянин Николай  Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Его ищут турецкие экстренные службы и волонтеры.

Алена Караман, родственница жены Свечникова, сообщила о готовящемся иске. 

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», – сказала Караман.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
ТАСС
плавание в открытой воде
Николай Свечников
