Родственники Свечникова собираются подать в суд на организаторов заплыва через Босфор

Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд на организаторов заплыва.

24 августа 29-летний россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Его ищут турецкие экстренные службы и волонтеры.

Алена Караман, родственница жены Свечникова, сообщила о готовящемся иске.

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», – сказала Караман.