Счетная палата указала на завышение стоимости питания на спортбазе «Ока» на 17,3 млн рублей
Счетная палата указала на нарушения при организации питания для спортсменов.
Об этом сообщается в отчете ведомства.
Проверка показала, в частности, что на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» города Алексин (Тульская область) стоимость питания, предоставляемого в рамках госзадания, превышала на 17,3 млн рублей стоимость аналогичных услуг, оказываемых в рамках предпринимательской деятельности, «что свидетельствует о причинении материального ущерба».
Также Счетная палата отметила, что ранее уже выявляла факты нарушений при организации питания спортсменов сборных России, а также завышения стоимости услуг в ряде федеральных тренировочных
центров.
Атака Счетной палаты на Минспорт: команды «недозаезжают» на базы, там живут посторонние, пропали ноутбуки
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Счетная палата
