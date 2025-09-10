1

Счетная палата указала на завышение стоимости питания на спортбазе «Ока» на 17,3 млн рублей

Счетная палата указала на нарушения при организации питания для спортсменов.

Об этом сообщается в отчете ведомства.

Проверка показала, в частности, что на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» города Алексин (Тульская область) стоимость питания, предоставляемого в рамках госзадания, превышала на 17,3 млн рублей стоимость аналогичных услуг, оказываемых в рамках предпринимательской деятельности, «что свидетельствует о причинении материального ущерба».

Также Счетная палата отметила, что ранее уже выявляла факты нарушений при организации питания спортсменов сборных России, а также завышения стоимости услуг в ряде федеральных тренировочных
центров.

Атака Счетной палаты на Минспорт: команды «недозаезжают» на базы, там живут посторонние, пропали ноутбуки

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Счетная палата
Министерство спорта России
