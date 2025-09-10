Счетная палата заявила о признаках хищения на базе «Новогорск», в том числе 10 ноутбуков на сумму 1,5 млн рублей

Счетная палата заявила о признаках хищения имущества на базе «Новогорск».

В 2024 году для учебно-тренировочного центра «Новогорск» приобреталась техника для проведения спортивных мероприятий сборных России, в том числе десять ноутбуков ASUS на сумму 1,5 млн рублей, которые учтены на балансе учреждения.

Согласно информации в отчете Счетной палаты, 20 марта 2025-го товарно-материальные ценности были вывезены с территории «Новогорска» по распоряжению директора – без оформления необходимых

сопроводительных документов и осмотра автомобиля дежурными сотрудниками охраны.

В ходе инвентаризации нефинансовых активов учреждения установлено, что указанные ноутбуки отсутствуют. Стоимость одного из них указана отдельно: 147,1 тысячи рублей – это ноутбук, закрепленный за директором учреждения.

