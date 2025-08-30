4

Юлия Ефимова: «Я бы точно не хотела жить в Европе»

Российская пловчиха Юлия Ефимова не хотела бы жить в Европе.

– Если бы вам нужно было написать сочинение на тему: «Как я провел лето», что бы написали?

– Бывало и лучше. На самом деле как-то очень рвано, непонятно и быстро прошло лето. Признаюсь, очень много времени провела в больницах, плюс погода очень холодная... Провела много времени в Москве. Так что в целом я недовольна. Но все равно были и хорошие моменты.

– По соцсетям так и не скажешь, что в Москве, вроде и по Европе поездили.

– Это было еще в марте, просто так фотографии выложила...

– Отдыхать в России лучше?

– Отдыхать вообще везде хорошо, ребят. Особенно если есть деньги.

– У вас они есть, так полагаем.

– Хотелось бы больше. Но вот если выбирать, где жить, – у каждого свои интересы. Везде есть свои плюсы и минусы. Но я бы точно не хотела жить в Европе, – сказала шестикратная чемпионка мира.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
