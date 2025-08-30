Юлия Ефимова: «Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю»

Пловчиха Юлия Ефимова призналась, что не встречала тупых спортсменов.

«Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю. Чтобы добиваться таких результатов, даже в футболе или хоккее, – нужны знания в тактике. Ты не можешь выехать на тупости.

Может, раньше амбалу говорили – выбей того-то, и он выполнял эту задачу, сейчас хоккей и спорт вообще поменялся. Тебе надо многое держать в голове, высчитывать, успевать.

Так же и у нас в плавании – огромного количества тренировок уже не хватает, нужно понимать, зачем и что ты делаешь. Тренер не может влезть в твою шкуру. Ты должен сам анализировать подходы, знать, зачем развиваться. И чем пловцы моложе, тем больше они знают, кстати», – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова .

Еще пловчиха ответила на вопрос о чтении:

«Читать надо, я согласна. Я сама не люблю читать, но заставляю себя, потому что чувствую, как чтение развивает мою речь. Стараюсь и вслух читать. И мне потом даже делают комплименты, мол, я лучше говорю.

Я вожу с собой постоянно несколько книг, но не могу никак дочитать ни одну. Начала еще и читать на английском – русский забывается. Начинаешь на русском – английский проседает!

Сериалы я стараюсь смотреть на английском, потому что большую часть времени последние месяцы все же провожу в России. Стараюсь держать баланс, одна такая книга, одна такая. Было бы еще время все дочитать... Почему-то сажусь читать – и глаза сразу закрываются».