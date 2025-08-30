  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Юлия Ефимова: «Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю»
39

Юлия Ефимова: «Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю»

Пловчиха Юлия Ефимова призналась, что не встречала тупых спортсменов.

«Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю. Чтобы добиваться таких результатов, даже в футболе или хоккее, – нужны знания в тактике. Ты не можешь выехать на тупости.

Может, раньше амбалу говорили – выбей того-то, и он выполнял эту задачу, сейчас хоккей и спорт вообще поменялся. Тебе надо многое держать в голове, высчитывать, успевать.

Так же и у нас в плавании – огромного количества тренировок уже не хватает, нужно понимать, зачем и что ты делаешь. Тренер не может влезть в твою шкуру. Ты должен сам анализировать подходы, знать, зачем развиваться. И чем пловцы моложе, тем больше они знают, кстати», – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова.

Еще пловчиха ответила на вопрос о чтении:

«Читать надо, я согласна. Я сама не люблю читать, но заставляю себя, потому что чувствую, как чтение развивает мою речь. Стараюсь и вслух читать. И мне потом даже делают комплименты, мол, я лучше говорю.

Я вожу с собой постоянно несколько книг, но не могу никак дочитать ни одну. Начала еще и читать на английском – русский забывается. Начинаешь на русском – английский проседает!

Сериалы я стараюсь смотреть на английском, потому что большую часть времени последние месяцы все же провожу в России. Стараюсь держать баланс, одна такая книга, одна такая. Было бы еще время все дочитать... Почему-то сажусь читать – и глаза сразу закрываются».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoЮлия Ефимова
logoсборная России жен
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Юлия Ефимова: «Я бы точно не хотела жить в Европе»
4сегодня, 10:52
Юлия Ефимова: «У меня до сих пор нет олимпийского золота. Внутренний голос говорит, что шансы еще есть»
41сегодня, 10:21
Климент Колесников – девятый россиянин, ставший чемпионом мира по плаванию
103 августа, 12:23
Главные новости
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на юношеском чемпионате мира
сегодня, 17:42
Ефимова об отставании России от США в плавании: «В Москве даже нет нормального бассейна»
77сегодня, 14:30
Коротышкин об отборе пловцов на главные старты: «У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой, думаем изменить календарь»
1сегодня, 14:19
Коротышкин о ЧМ-2025: «Весь мир не стоял на месте, и конкуренты уплыли далеко. Но считаю, что команда выступила успешно»
сегодня, 14:13
Покровская о международных стартах синхронисток: «Ждем, будет ли допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем»
5сегодня, 12:40
Юлия Ефимова: «Я бы точно не хотела жить в Европе»
4сегодня, 10:52
Юлия Ефимова: «У меня до сих пор нет олимпийского золота. Внутренний голос говорит, что шансы еще есть»
41сегодня, 10:21
Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ
сегодня, 09:41
Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии
35сегодня, 07:29
Российские синхронистки победили в произвольной программе на юношеском чемпионате мира
1вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58