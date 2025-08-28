Пресс-секретарь НОК Турции: «Свечников участвовал в заплыве со своими учениками. Они рассказали, что проплыли с ним некоторое расстояние»

Участники заплыва в Босфоре рассказали, что Свечников вначале плыл с ними.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.

«Свечников участвовал в заплыве вместе со своими учениками. Они рассказали, что проплыли вместе со Свечниковым некоторое расстояние», – сообщил Агджа.

«Поисковая операция продолжается в четверг при координации ряда ведомств, в том числе береговой охраны, но, к сожалению, пока без результатов», – добавил он.