Пресс-секретарь НОК Турции: «Свечников участвовал в заплыве со своими учениками. Они рассказали, что проплыли с ним некоторое расстояние»
Участники заплыва в Босфоре рассказали, что Свечников вначале плыл с ними.
Об этом сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.
24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.
«Свечников участвовал в заплыве вместе со своими учениками. Они рассказали, что проплыли вместе со Свечниковым некоторое расстояние», – сообщил Агджа.
«Поисковая операция продолжается в четверг при координации ряда ведомств, в том числе береговой охраны, но, к сожалению, пока без результатов», – добавил он.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
