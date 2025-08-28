  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пресс-секретарь НОК Турции: «Свечников участвовал в заплыве со своими учениками. Они рассказали, что проплыли с ним некоторое расстояние»
0

Пресс-секретарь НОК Турции: «Свечников участвовал в заплыве со своими учениками. Они рассказали, что проплыли с ним некоторое расстояние»

Участники заплыва в Босфоре рассказали, что Свечников вначале плыл с ними.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.

«Свечников участвовал в заплыве вместе со своими учениками. Они рассказали, что проплыли вместе со Свечниковым некоторое расстояние», – сообщил Агджа.

«Поисковая операция продолжается в четверг при координации ряда ведомств, в том числе береговой охраны, но, к сожалению, пока без результатов», – добавил он. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
происшествия
Р-Спорт
logoсборная России
Николай Свечников
плавание в открытой воде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора. Полицейские также проверят берег пролива
вчера, 20:37
Ильченко о пропаже пловца Свечникова: «Хочется надеяться на чудо, но это будет из разряда фантастики. Наверняка это какой-то несчастный случай»
вчера, 14:15
Спасатели в ходе аэросъемки не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной
127вчера, 10:47
Главные новости
Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн за попытку сорвать турнир
26сегодня, 10:27
Олимпийская чемпионка Сара Шестрем родила в машине скорой помощи
7сегодня, 09:59
Пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора. Полицейские также проверят берег пролива
вчера, 20:37
Ильченко о пропаже пловца Свечникова: «Хочется надеяться на чудо, но это будет из разряда фантастики. Наверняка это какой-то несчастный случай»
вчера, 14:15
Глава оргкомитета заплыва в Босфоре: «Впервые за все время соревнований у нас произошел такой случай, когда пропадает участник»
вчера, 08:52
Организаторы заплыва в Босфоре опровергли сообщения о том, что чип пропавшего Свечникова подал сигнал из воды
31вчера, 07:56
Волонтеры участвуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор
126 августа, 19:18
Пловец Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог выбраться на берег (Hurriyet)
3926 августа, 07:44
Организаторы заплыва через Босфор: «Гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности»
225 августа, 15:44
В Стамбуле начали расследование в связи с исчезновением российского пловца Свечникова
25 августа, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58