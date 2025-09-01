В Турции продолжают поиски пропавшего российского пловца Свечникова

В Турции продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.

24 августа россиянин Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Его ищут турецкие экстренные службы и волонтеры.

«Поисково-спасательная операция продолжается в понедельник на всей протяженности Босфора, но пока никаких следов Свечникова не обнаружено», – сообщил Агджа.



В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.

