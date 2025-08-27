Пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора. Полицейские также проверят берег пролива

Полицейские проверят берег Босфора после пропажи российского пловца Свечникова.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.

«Прокуратура Бейкоза направила управлению полиции Стамбула указания сформировать группу сотрудников для поисков пловца с учетом вероятности, что Свечников не утонул и вышел на берег не на финише заплыва, а в другом месте», – сообщило агентство Anadolu.

Отмечается, что прокуроры запросили записи с камер видеонаблюдения всех учреждений, отелей, кафе, ресторанов и парков, находящихся на берегу Босфора на участке, где проходило соревнование. В то же время продолжаются поиски спортсмена в воде.

Сообщается, что россиянина ищут с помощью гидролокатора.

«Поиски Свечникова ведутся непрерывно с момента происшествия. Помимо лодок, используется гидролокатор бокового обзора, а дайверы проводят погружения в определенных местах. Гидролокатор позволяет получить изображение морского дна с высоким разрешением с помощью звуковых волн, он активно используется на глубине до 300 метров при поиске затонувших судов и людей», – пишет газета Milliyet.