«Шансы найти Свечникова живым очень малы». Спасатель Слизовский о пропаже российского пловца

Спасатель оценил шансы найти пловца Николая Свечникова живым.

24 августа россиянин Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Его ищут турецкие экстренные службы и волонтеры.

О ситуации высказался спасатель первого класса, эксперт поисково-спасательной группы «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.

«До тех пор, пока человек не найден, мы никогда не считаем его погибшим, однако в данной ситуации шансы найти живым Николая очень малы», – отметил Слизовский.

По словам спасателя, вода является несвойственной и небезопасной для человека средой, поэтому любая нештатная ситуация – ухудшение самочувствия, потеря ориентации на фоне физического утомления, травмы при столкновении с другим участником заплыва – могут стать фатальными.

«Также стоит учесть что Николай – спортсмен довольно высокого уровня, в спорте высоких достижений у спортсменов очень высокая мотивация достичь результата, что также могло привести к аварийной ситуации. Если проводить аналогию с теми поисками, с которыми мы сталкиваемся рутинно, искать неподготовленного человека намного проще, диапазон его поведения сильно ограничен внешними условиями», – добавил Слизовский.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Николай Свечников
плавание
происшествия
