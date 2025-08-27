Ильченко о пропаже пловца Свечникова: «Хочется надеяться на чудо, но это будет из разряда фантастики. Наверняка это какой-то несчастный случай»

Лариса Ильченко высказалась о пропаже россиянина во время заплыва в Босфоре.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.

«Мне сложно судить. Конечно, шансы невысоки. Прошло уже очень много времени, а спортсмен до сих пор не объявился, до сих пор нет никаких новостей о его местонахождении. Мы все помним трагическую ситуацию, которая случилась с американцем-профессионалом в Арабских Эмиратах, когда у него возникли проблемы с сердцем. К сожалению, вода была слишком горячая, и он утонул, а нашли его спустя некоторое время. Это был ужасный случай, после которого пересмотрели максимальный и минимальный температурные режимы на открытой воде.

Здесь мне все-таки очень хочется надеяться на чудо, но это, скорее всего, будет из разряда фантастики. На мой взгляд, эта история связана с каким-то ухудшением состояния здоровья. И наверняка это какой-то несчастный случай. Конечно же, очень хочется верить в какую-нибудь историю, что ему стало плохо, его подобрал какой-нибудь рыбак и где-нибудь высадил. Когда прочитала об этом инциденте в новостях, у меня сжалось сердце.

Хочется обратиться ко всем любителям таких заплывов, в том числе и экстремальных. Буквально недавно у нас в Волгограде группа любителей задумала переплыть в Волгу, абсолютно не санкционировав заплыв. Слава богу, успели прекратить это. Не всегда люди могут оценить свою подготовку, не понимают, с чем они могут столкнуться», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2008.

«Если мы говорим о соревнованиях профессионалов, естественно, мы понимаем, что уровень подготовки таких спортсменов значительно выше. И, как правило, уровень обеспечения безопасности, конечно же, тоже соответствует. Что касаемо любительских заплывов, они набирают популярность в нашей стране, и, конечно, это радует.

Любой такой заплыв, да вообще любое физкультурное или спортивное мероприятие для любителей, прежде всего должны приносить радость участникам. Но всегда нужно помнить, что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. И нужно понимать и принимать то, что уровень обеспечения безопасности может оставлять желать лучшего.

Естественно, невозможно протестировать каждого человека досконально. Конечно же, невозможно каждому человеку прикрепить отдельную лодку сопровождения. Но мне кажется, что после этого случая организаторы задумаются хотя бы над тем, что участники соревнований должны плыть с буем. Как правило, любительские старты предполагают участие в заплывах именно буем, который привязывается к телу.

И если спортсмен действительно не рассчитал свою силу, он может остановиться, взяться за него, повисеть и передохнуть. Или поднять руку, показать спасателям, что с ним что-то не так, он не может по какой-то причине продолжать дистанцию. Возможно, если бы эти буи были бы разрешены во время этого заплыва, сейчас такой ситуации не сложилось бы.

Конечно, это определенный риск – открытая вода всегда риск. Потому что даже если вы очень хорошо знаете водоем, буквально за сутки все может измениться. Может появиться какая-то яма, погода внезапно испортится, появится какое-то подводное течение – это если мы говорим о действительно больших водоемах. Поэтому всегда нужно быть готовым к абсолютно разным обстоятельствам, не всегда благоприятным, к сожалению», – добавила Ильченко.