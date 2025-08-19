  • Спортс
25

Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»

Климент Колесников разъяснил свою позицию насчет нейтрального статуса.

Чемпион мира и олимпийский призер по плаванию Колесников дал интервью Елене Весниной, которая привела несколько цитат спортсмена о нейтральном статусе. В 2021 году он как участник Олимпиады в Токио не был против выступлений без флага, но в 2023-м перед Играми в Париже отказывался. Несмотря на это, в 2025-м Колесников вновь получил нейтральный статус.

Эти интервью – часть твоего взросления, понимание этой ситуации или... Или что?

– Разные ситуации. В 2021 году на Олимпиаду мы полетели как ROC (Russian Olympic Committee – Спортс’’), представляли в любом случае российский олимпийский комитет. И эта ситуация произошла впервые. Это все выглядело так, что нас ограничили в правах определенных, но мы все равно выступали как одна единая команда. И присутствовала, условно, привязанность к национальности.

То, что в 2023 году я отказался и говорил про чемпионат и про Олимпийские игры, на которые мы не поехали... Получилось так, что во всей этой ситуации, которая происходила, не было никакого общего...

– Вывода?

– Нет...

– Решения?

– Да, не было общего решения в принципе у страны как таковой. Не было как в 2021-м, когда «всё, мы едем», «мы выступаем» и так далее.

– И то сыпались обвинения.

– Сыпались, да, понятное дело. Но сейчас произошла абсолютно другая ситуация, о другом разговаривают. И получилось так, что здесь уже не как спортсмен я на это смотрел. А как...

– Член команды.

– Не член команды, а просто как человек. Потому что на тот момент, в ту данную минуту, оно было ненормальным и неприятным абсолютно – для вообще представления, понимания, как это все будет происходить и как можно ехать, участвовать, когда такая ситуация. Ситуация в плане свода правил, которые были предоставлены.

Все после этого изменилось только лишь благодаря тому, что у нас ребята поехали на зимний чемпионат [мира на короткой воде]. И ребята вернулись, плюс руководство все очень хотело, чтобы я выступал. И ребята вернулись со словами, что «Клим, ну как-то вот тебя не хватало». Не знаю, меня задело то, что мне так сказали.

Сейчас уже, с зимнего чемпионата, в лучшую сторону все пошло. И тенденция продолжает оставаться хорошей, и руководство наше работает над тем, чтобы улучшать эти условия, и я очень надеюсь, что, может быть, не в самое ближайшее время, но вплоть до Олимпийских игр вернут во всех правах – с флагом и с гимном. <...>

Видя эту тенденцию и слыша то, как ребята ко мне обращаются – да, у меня внутри появляется ощущение того, что я не хочу опять сидеть второй раз, смотреть по телевизору, как ребята выступают.

И, получается, да: с одной стороны, по сути кажется, что я говорю разные вещи [о нейтральном статусе], но они просто в разные временные промежутки происходят. И абсолютно для меня разный посыл для участия в соревнованиях.

– А мнение, на которое ты опираешься сейчас в данный момент, оно зависит каким-то образом от федерации?

– Нет, не зависело. И никогда федерация не давила на то, чтобы вот «давайте, ребята, либо езжайте, либо ни в коем случае нельзя ехать». Такого не было. Нам сразу говорили еще в первые соревнования, до Олимпиады, что «ребята вы сами принимаете для себя решение», – рассказал Колесников.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал BB Tennis
