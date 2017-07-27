Климент Колесников: «На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Мы как Рамзан Кадыров – найдем их всех»

Российский пловец Климент Колесников оценил выступление сборной на Олимпиаде в Токио и ответил на критику в адрес спортсменов.

Колесников завоевал на Играх бронзу и серебро на дистанции 100 м вольным стилем и на спине. В целом российская команда по плаванию взяла пять медалей, включая два золота Евгения Рылова и серебро в мужской эстафете 4x200 м.

– Я выступил на натянутую четверку, а остальные себе сами поставят. В целом команда хорошо выступила. Круто было просто находиться на Олимпийских играх. А кто далек от плавания – да, просто скажет, что лохи.

– Много таких, кто говорит «лохи»? В соцсетях, инстаграме?

– Очень много, и из-за этого максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья.

Мне-то наплевать, пусть льют хоть трехэтажным. Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут – вот, что вы без флага поехали? Откровенно – человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится – окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает.

Но мы все в одной стране живем. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров – найдем их всех (смеется).

– А надо было бойкотировать, получается?

– Кто-то из спортсменов был категорически против поездки без флага, для него это было принципиально. Но конечно, все поехали. Ты не откажешься. Если не дурачок, – сказал Колесников.

Тренеры поставили себе твердую пятерку за плавание на Олимпиаде. Кажется, нас держат за дураков