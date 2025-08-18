Шишин о российском плавании: «Отставание от мировых лидеров существенное. Давайте не будем обманываться и делать вид, что все хорошо уже сейчас»

Шишин заявил, что российское плавание пока существенно отстает от стран-лидеров.

На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы завоевали восемь медалей – 3 золота, 4 серебра и бронзу.

– Сингапур – просто точка отсчета. А теперь мы должны менять подход, иначе такая огромная страна так и будет неконкурентоспособна в плавании. Пока отставание от мировых лидеров существенное. Давайте не будем обманываться и делать вид, что все хорошо уже сейчас. На самоуспокоении ничего серьезного построить не получится.

У нас новая федерация, поменялся тренерский штаб – и я как главный тренер чувствую доверие. Плюс приоткрыли окно международных стартов. Все карты в руки. Теперь дело за нами.

– «Давайте не будем делать вид, что у нас все хорошо». Редко такое услышишь от главного тренера.

– Я давно в плавании, анализирую международные старты, вижу, что происходит. Очень грустно, что у нас небольшая скамейка запасных. Меня сильно беспокоит, что в Сингапуре у нас вообще не было «гордости нации» – эстафеты 4х200 м.

– Почему это важно? Фелпс и Лохте хоронили американское плавание, когда сборная США осталась вне тройки 4х200.

– Не просто так весь мир об этом шумит. Эта эстафета действительно показывает работу. Человек, который хорош на 200, при необходимости может выйти и на 100, и на 400. Высокая конкуренция на 200 говорит о том, что в стране действительно развивают плавание. Полтинники могут быстро плыть ребята с определенной степенью таланта. А чтобы держать двухсотку, нужна валовая работа на протяжении нескольких лет.

– Сколько лет нужно, чтобы собрать «гордость нации»? 3, 5, 10?

– Для выхода на плато всегда нужно много времени.

Но в этом году на открытой воде привлекли Кирилла Беляева. Она казалась заброшенной веткой плавания, мы барахтались на 40-х местах на этапах Кубка мира. И он за один год сгенерировал такую модель подготовки, что на чемпионате мира у нас были 5-6-е места, девушки в десятке. Огромный скачок за такой промежуток. Так что добавлять быстро – возможно.

И как главный тренер я понимаю, что лимит у меня – 3 года. Именно столько осталось до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин в интервью Спортсу’’.

