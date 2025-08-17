  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Кини о работе в горнодобывающей компании: «Мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но было бы желание, а успеть можно все»
0

Кини о работе в горнодобывающей компании: «Мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но было бы желание, а успеть можно все»

Австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини рассказала о работе в горной добыче.

– Мэддисон, прыжки в воду – это для вас, по сути, хобби. Вы же сочетаете их с работой в горнодобывающей промышленности. Как это возможно?

– Конечно, это сложно, мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но, знаете, было бы желание, а успеть можно все! Многие люди бесцельно тратят свое время, а я себе позволить такое не могу. К счастью, у меня на основной работе очень гибкий график, так что я могу выполнять все свои трудовые обязанности в перерывах между двумя тренировками. При этом у меня почти нет выходных.

– А чем конкретно вы занимаетесь?

– Я работаю в BHP Billiton – это крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Наша штаб-квартира находится в Мельбурне, мы работаем на залежах угля, руды и меди в Австралии, Чили и других странах. Моя специализация – работа с крупной механизированной техникой. Я помогаю настраивать системы наведения, которые установлены на грузовиках, экскаваторах и другом оборудовании.

– И все-таки вы не шахтер? Вы не работаете с техникой напрямую?

– Нет, конечно. В шутку комментаторы иногда называют меня шахтером, представляя себе хрупкую девушку-спортсменку, управляющую огромным экскаватором. Хотя на самом деле я могу это делать, я умею! Для этого не нужна, собственно, большая физическая сила. Иногда я даже выезжаю на разработки в командировку, чтобы посмотреть, как все работает на практике, проверить, все ли в порядке, но чаще всего это просто не требуется.

Бо́льшая часть моей работы связана исключительно с программным обеспечением, которое настраивается удаленно. Я могу работать как из офиса и из дома, так и откуда угодно еще, так что даже на сборах в других странах, на соревнованиях я могу подключиться к работе и решить какую-то задачу.

– Какой у вас рабочий график?

– В принципе, стандартный, пять рабочих дней, два выходных, большой оплачиваемый отпуск. Условия труда хорошие. При этом у нас хороший коннект с работодателем, он понимает, что я занимаюсь спортом, поэтому спокойно дает мне отгулы, когда это необходимо. В ответ на это я могу подключиться к работе в выходной, в отпуске, если у меня есть физическая возможность. Мы все обсуждаем, нет никаких проблем в этом плане.

– То есть ваш начальник спокойно относится к необходимости уехать на чемпионат мира или Олимпиаду?

– Разумеется! Наоборот, он гордится мной и поддерживает. За меня болеет не только шеф, весь офис за меня переживает, так что мне очень повезло. Спасибо ему за такую возможность, за понимание, – сказала четырехкратная чемпионка мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
прыжки в воду
logoМэддисон Кини
logoсборная Австралии жен (прыжки в воду)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Австралийская прыгунья в воду Кини о допуске россиян: «Это здорово для спорта. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными»
сегодня, 12:14
«От Москвы мурашки, она лучше Нью-Йорка». Легендарная Пахалина 20 лет в Америке, но хочет в Россию
23010 августа, 14:40
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
377 августа, 13:12
Главные новости
Австралийская прыгунья в воду Кини о допуске россиян: «Это здорово для спорта. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными»
сегодня, 12:14
Милана Степанова: «Многие считали, что я не добьюсь результатов в плавании из-за лишнего веса. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили»
15 августа, 11:50
«Мы выходим настроенными, злыми, готовыми разрывать мировую арену и показывать лучшие секунды». Пловчиха Степанова о соревнованиях
15 августа, 11:44
«Вспоминаю себя в этом возрасте – я буквально песок ела». Пловчиха Степанова об участии 12-летней китаянки в ЧМ
15 августа, 11:34
«Трещины в системе были всегда, но в последние годы они расширяются». Майкл Фелпс раскритиковал Американскую федерацию плавания
115 августа, 08:21
Дарья Трофимова: «Результаты чемпионата мира в Сингапуре – это для меня ступенька, точка отсчета. Олимпийские игры – самая заветная мечта»
14 августа, 16:34
Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»
13 августа, 10:46
Минаков о поступлении в Стэнфорд: «Было понимание, что в России не получится совмещать учебу и спорт на высшем уровне, в силу отсутствия такой мощной системы студенческого спорта»
512 августа, 20:02
Лифинцев о возрастном цензе в плавании: «Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?»
212 августа, 08:51
Кейт Дугласс: «Не хочу держать все время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. После Олимпиады-2028 подумаю над будущим»
12 августа, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58