Кини о работе в горнодобывающей компании: «Мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но было бы желание, а успеть можно все»

Австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини рассказала о работе в горной добыче.

– Мэддисон, прыжки в воду – это для вас, по сути, хобби. Вы же сочетаете их с работой в горнодобывающей промышленности. Как это возможно?

– Конечно, это сложно, мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но, знаете, было бы желание, а успеть можно все! Многие люди бесцельно тратят свое время, а я себе позволить такое не могу. К счастью, у меня на основной работе очень гибкий график, так что я могу выполнять все свои трудовые обязанности в перерывах между двумя тренировками. При этом у меня почти нет выходных.

– А чем конкретно вы занимаетесь?

– Я работаю в BHP Billiton – это крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Наша штаб-квартира находится в Мельбурне, мы работаем на залежах угля, руды и меди в Австралии, Чили и других странах. Моя специализация – работа с крупной механизированной техникой. Я помогаю настраивать системы наведения, которые установлены на грузовиках, экскаваторах и другом оборудовании.

– И все-таки вы не шахтер? Вы не работаете с техникой напрямую?

– Нет, конечно. В шутку комментаторы иногда называют меня шахтером, представляя себе хрупкую девушку-спортсменку, управляющую огромным экскаватором. Хотя на самом деле я могу это делать, я умею! Для этого не нужна, собственно, большая физическая сила. Иногда я даже выезжаю на разработки в командировку, чтобы посмотреть, как все работает на практике, проверить, все ли в порядке, но чаще всего это просто не требуется.

Бо́льшая часть моей работы связана исключительно с программным обеспечением, которое настраивается удаленно. Я могу работать как из офиса и из дома, так и откуда угодно еще, так что даже на сборах в других странах, на соревнованиях я могу подключиться к работе и решить какую-то задачу.

– Какой у вас рабочий график?

– В принципе, стандартный, пять рабочих дней, два выходных, большой оплачиваемый отпуск. Условия труда хорошие. При этом у нас хороший коннект с работодателем, он понимает, что я занимаюсь спортом, поэтому спокойно дает мне отгулы, когда это необходимо. В ответ на это я могу подключиться к работе в выходной, в отпуске, если у меня есть физическая возможность. Мы все обсуждаем, нет никаких проблем в этом плане.

– То есть ваш начальник спокойно относится к необходимости уехать на чемпионат мира или Олимпиаду?

– Разумеется! Наоборот, он гордится мной и поддерживает. За меня болеет не только шеф, весь офис за меня переживает, так что мне очень повезло. Спасибо ему за такую возможность, за понимание, – сказала четырехкратная чемпионка мира.