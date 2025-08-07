Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»

Олимпийская чемпионка Пахалина рассказала, почему хотела бы вернуться в Россию.

Юлия Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду. С 2002 года живет в США.

– В одном из интервью вы признавались: хочу в Россию. Как вообще дела?

– Да ничего не изменилось. Вроде все хорошо, а вроде и нет.

В Москву переехать смогу, наверное, если только года через два. Дети маленькие, и как меня ни тянуло, пока возможности нет. Плюс муж против, даже разговаривать особо об этом не хочет. Он американец, ему зачем?

Так что, если только вдруг спасаться придется от чего-то – рвану домой.

– Слышу нотки грусти.

– Сильно давит, что во мне много знаний – и своих, и отец очень важное передал (Владимир Пахалин, заслуженный тренер России, ушел из жизни в 2021-м – Спортс ”). А сейчас вся эта информация как будто застопорилась. Эти знания никому не передаются. Если мы их потеряем?

– Передавать дистанционно – из разряда фантастики?

– Есть парень в Пензе. Но он любитель, сам не прыгал. Родитель одной из девочек, которую вел папа. Человек с головой и захотел тренировать после ухода отца. У него инженерный склад ума, быстро схватывает, но по телефону все объяснять – сами понимаете. Говорю ему: «Переезжай ко мне в Америку, будем здесь тренировать». А он: «Нет, лучше ты к нам».

Но вообще, меня грызет изнутри этот огромный нереализованный потенциал. Да и просто в Россию хочется. И не только из-за того, что в Пензе для меня все двери были бы открыты. Просто нет больше такой страны, поверьте.

– Объясните. Многим та же Америка кажется интереснее для жизни.

– Да просто я не американка! Паспорт есть, но по натуре – не-а.

Многим в США реально нравится. Да и у меня вроде бы все комфортно. Но за столько лет я так и не привыкла. Ну, разный у нас менталитет.

Когда приезжаю в Москву – мурашки по коже. Вот ее я обожаю. И если кто-то в России не понимает, какая это прекрасная страна – обращайтесь ко мне, поговорим.

Москва – просто любовь. Куда лучше Нью-Йорка. По чистоте, по наполнению жизни.

Как по культуре можно сравнивать Россию и Америку? У нас что-то от немцев, что-то от шведов, что-то он монголов. Я просто балдею от мысли, что во мне, возможно, течет кровь Чингисхана. У нас столько переплетений!

А Америка – неплохая страна. Местами прекрасная. Но, может, мы другие люди. Не для нее, – сказала Пахалина.

«От Москвы мурашки, она лучше Нью-Йорка». Легендарная Пахалина 20 лет в Америке, но хочет в Россию