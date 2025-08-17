  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Австралийская прыгунья в воду Кини о допуске россиян: «Это здорово для спорта. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными»
0

Австралийская прыгунья в воду Кини о допуске россиян: «Это здорово для спорта. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными»

Австралийская прыгунья в воду Кини высказалась о допуске россиян к стартам.

«Это здорово для спорта и честно по отношению к спортсменам. У меня нет ответа на политическую сторону вопроса, она меня не касается. Но я знаю российских спортсменов, я давно с ними выступала вместе, они сильные и талантливые.

Мне было радостно увидеть Кристину Ильиных, она прекрасная прыгунья. Она старше меня, опытнее, за ней всегда интересно наблюдать. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными», – сказала четырехкратная чемпионка мира Мэддисон Кини.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная Австралии жен (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
прыжки в воду
logoМэддисон Кини
отстранение и возвращение России
logoКристина Ильиных
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«От Москвы мурашки, она лучше Нью-Йорка». Легендарная Пахалина 20 лет в Америке, но хочет в Россию
23010 августа, 14:40
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
377 августа, 13:12
Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»
17 августа, 13:10
Главные новости
Кини о работе в горнодобывающей компании: «Мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но было бы желание, а успеть можно все»
9 минут назад
Милана Степанова: «Многие считали, что я не добьюсь результатов в плавании из-за лишнего веса. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили»
15 августа, 11:50
«Мы выходим настроенными, злыми, готовыми разрывать мировую арену и показывать лучшие секунды». Пловчиха Степанова о соревнованиях
15 августа, 11:44
«Вспоминаю себя в этом возрасте – я буквально песок ела». Пловчиха Степанова об участии 12-летней китаянки в ЧМ
15 августа, 11:34
«Трещины в системе были всегда, но в последние годы они расширяются». Майкл Фелпс раскритиковал Американскую федерацию плавания
115 августа, 08:21
Дарья Трофимова: «Результаты чемпионата мира в Сингапуре – это для меня ступенька, точка отсчета. Олимпийские игры – самая заветная мечта»
14 августа, 16:34
Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»
13 августа, 10:46
Минаков о поступлении в Стэнфорд: «Было понимание, что в России не получится совмещать учебу и спорт на высшем уровне, в силу отсутствия такой мощной системы студенческого спорта»
512 августа, 20:02
Лифинцев о возрастном цензе в плавании: «Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?»
212 августа, 08:51
Кейт Дугласс: «Не хочу держать все время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. После Олимпиады-2028 подумаю над будущим»
12 августа, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58