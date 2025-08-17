Австралийская прыгунья в воду Кини о допуске россиян: «Это здорово для спорта. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными»

Австралийская прыгунья в воду Кини высказалась о допуске россиян к стартам.

«Это здорово для спорта и честно по отношению к спортсменам. У меня нет ответа на политическую сторону вопроса, она меня не касается. Но я знаю российских спортсменов, я давно с ними выступала вместе, они сильные и талантливые.

Мне было радостно увидеть Кристину Ильиных , она прекрасная прыгунья. Она старше меня, опытнее, за ней всегда интересно наблюдать. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными», – сказала четырехкратная чемпионка мира Мэддисон Кини.