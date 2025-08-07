  • Спортс
  • Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»
Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»

Прыгунья в воду Юлия Пахалина считает, что Китаю завышают оценки.

Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду.

– Многие думают, что в любой непонятной ситуации судьи подтягивают Китай. В этом есть правда?

– Завышение оценок прослеживается давно. Вот смотрела мужской метр – там даже людям, которые не понимают в прыжках, все понятно. Ну, зачем так делать?

Когда выступала я, главный тренер Алексей Евангулов постоянно говорил: «Надо прыгать на две головы лучше китаянок, чтобы никаких вопросов быть не могло». Иначе могут снести.

– И сносят.

– Вспомним мужской трамплин 3 м в Сиднее-2000. Выиграл, на мое усмотрение, Фернандо Платас, мексиканец. Сюн Ни на последнем прыжке не вставил руки в воду. Вошел практически углом. А его дотянули до золота – дали 0,3 преимущества. Но один судья почему-то поставил китайцу 8,5 баллов... 

Как? Он не видел, что ли? А для спортсмена разница между олимпийским золотом и всем остальным – колоссальная. Фернандо Платас должен быть олимпийским чемпионом. Да он, по сути, и есть.

И мне очень неприятно видеть, что подобное входит в систему. 

– Что делать?

– Не знаю, поднимает ли кто-то этот вопрос. Почему американцы со своими бюджетами ничего не предпринимают? Те же мексиканцы, у которые сильная федерация? Почему все молчат и такое позволяется? 

Да, китайцы классно прыгают. Очень классно. Лучше всех. Но еще и судьи любят их больше остальных. А когда они ошибаются, их надо наказывать. Иначе – какой смысл?

– Объединиться федерациям России, Америки и Мексики и выступить на эту тему с совместным заявлением возможно? 

– Да уже как-то поднимали этот вопрос. Причем даже кто-то из судейской коллегии. Но историю замкнули, ему закрыли рот. И все на этом остановилось. 

Тут ведь еще есть момент авторитета. Одно дело, если бы пришли Саутин и Лашко. Но они и так обыгрывали китайцев! А если сейчас кто-то начнет что-то говорить, даже слушать не станут. Скажут: сначала прыгать научитесь.

Хотя федерации должны поднимать вопрос. Понятно, что побеждать с запасом – идеальный вариант. Но когда цена золотой медали – сотые, а все решают симпатии судей, это становится малоприятным, – сказала Пахалина.

«От Москвы мурашки, она лучше Нью-Йорка». Легендарная Пахалина 20 лет в Америке, но хочет в Россию

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
прыжки в воду
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
logoЮлия Пахалина
logoсборная Китая (прыжки в воду)
logoсборная Мексики (прыжки в воду)
Алексей Евангулов
