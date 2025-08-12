Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»

Синхронист Мальцев признался, что для него ЧМ не менее ценен, чем Олимпиада.

На ЧМ-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали.

«Действительно, я говорил про переоценку. Имел в виду то, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира.

В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция. На Олимпийских играх есть принцип отбора по континентам.

Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен», – рассказал семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев .