Александр Мальцев: «Надеюсь, в нашей стране мужское соло и смешанные группы будут признаны. Это должно быть сделано официально, во всех документах»

Мальцев рассказал о проблемах развития мужского синхронного плавания в России.

«У нас сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день в официальный перечень включена только одна дисциплина, в которой могут принимать участие мальчики и мужчины, — это смешанный дуэт. Она появилась с момента официального признания, то есть с 2015 года.

Что это значит? Ребята на сегодняшний день могут выступать в этой дисциплине, выполнять разряды, получать премии, если они предусмотрены на соревнованиях, стипендии от своих школ и регионов.

К сожалению, мужское соло, а также допуск мужчин в группы по официальным нашим документам не разрешен. То есть на сегодняшний день мальчики могут выступать в соло, но они не будут получать все то, что могут получать, выступая в смешанном дуэте. Тренерам невыгодно этим заниматься, дополнительная нагрузка, а выхлопа никакого.

В итоге микст-дуэт развивается, а соло у нас пробуксовывает. Меж тем дисциплина получила международное признание, прошло несколько чемпионатов мира, большая конкуренция уже. Очень надеюсь, что в нашей стране она также будет признана, и мы сможем готовиться к выступлению на международном уровне. Если мы не будем уделять этому внимания, то можем отстать.

То же самое касается групп, так как с 2024 года в программе Олимпийских игр группа официально смешанная. Нам нужно идти в ногу со временем и допустить мальчиков до участия в группах. Это должно быть сделано официально, во всех документах. Чем раньше начнем вводить в группы мальчиков, чем быстрее включим мужское соло, тем лучше у нас будет развиваться мужское синхронное плавание.

И мы будем конкурентоспособны, потому что в перспективе синхронное плавание в мире будет развиваться именно в этом направлении. Надеюсь, в Министерстве спорта все-таки нас услышат и сделают все необходимые для этого шаги», – сказал семикратный чемпион мира Александр Мальцев.