  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Александр Мальцев: «Надеюсь, в нашей стране мужское соло и смешанные группы будут признаны. Это должно быть сделано официально, во всех документах»
0

Александр Мальцев: «Надеюсь, в нашей стране мужское соло и смешанные группы будут признаны. Это должно быть сделано официально, во всех документах»

Мальцев рассказал о проблемах развития мужского синхронного плавания в России.

«У нас сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день в официальный перечень включена только одна дисциплина, в которой могут принимать участие мальчики и мужчины, — это смешанный дуэт. Она появилась с момента официального признания, то есть с 2015 года.

Что это значит? Ребята на сегодняшний день могут выступать в этой дисциплине, выполнять разряды, получать премии, если они предусмотрены на соревнованиях, стипендии от своих школ и регионов.

К сожалению, мужское соло, а также допуск мужчин в группы по официальным нашим документам не разрешен. То есть на сегодняшний день мальчики могут выступать в соло, но они не будут получать все то, что могут получать, выступая в смешанном дуэте. Тренерам невыгодно этим заниматься, дополнительная нагрузка, а выхлопа никакого.

В итоге микст-дуэт развивается, а соло у нас пробуксовывает. Меж тем дисциплина получила международное признание, прошло несколько чемпионатов мира, большая конкуренция уже. Очень надеюсь, что в нашей стране она также будет признана, и мы сможем готовиться к выступлению на международном уровне. Если мы не будем уделять этому внимания, то можем отстать.

То же самое касается групп, так как с 2024 года в программе Олимпийских игр группа официально смешанная. Нам нужно идти в ногу со временем и допустить мальчиков до участия в группах. Это должно быть сделано официально, во всех документах. Чем раньше начнем вводить в группы мальчиков, чем быстрее включим мужское соло, тем лучше у нас будет развиваться мужское синхронное плавание.

И мы будем конкурентоспособны, потому что в перспективе синхронное плавание в мире будет развиваться именно в этом направлении. Надеюсь, в Министерстве спорта все-таки нас услышат и сделают все необходимые для этого шаги», – сказал семикратный чемпион мира Александр Мальцев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
синхронное плавание
logoАлександр Мальцев
logoСпорт-Экспресс
Министерство спорта России
logoсборная России (синхронное плавание)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Мазепин о чемпионате мира-2025: «Словно глоток свежего воздуха для нас после стольких лет отсутствия. Все ребята – настоящие герои»
14 августа, 17:34
Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»
24 августа, 06:55
Главные новости
Минаков об отношении к россиянам на ЧМ: «Плавательная тусовка – это большая семья. Ощутили радушный прием»
18 августа, 19:05
Дьякова о ЧМ: «400 м плыла с Ледеки, 800 – с Макинтош, это кайф. Но хочется быть не фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию»
18 августа, 14:38
Мирон Лифинцев: «Было очень приятно увидеть свой флаг, услышать гимн, когда вернулись из Сингапура. Замечательно, что наши успехи видит страна»
18 августа, 11:49
Министр спорта Татарстана: «Казань готова принять чемпионат мира по водным видам спорта»
48 августа, 11:35
Дарья Клепикова: «В детстве была зажатой и закрытой, даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь»
28 августа, 09:21
Дарья Клепикова: «Поставила себе четверку за чемпионат мира. Почему не пять? Задача со звездочкой – личная медаль»
18 августа, 08:27
Рылов о возвращении россиян на ЧМ: «В плавании было меньше всего конфликтов, недовольств – отсюда и такая лояльность World Aquatics к нам»
18 августа, 07:37
Лифинцев о ЧМ в Сингапуре: «Каждый раз, когда приезжал в бассейн и уезжал, видел, что стоит толпа, кричит мне. Определенная фан‑база там уже есть»
7 августа, 13:43
Корнев о сборной России: «На чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом»
27 августа, 13:35
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
377 августа, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58