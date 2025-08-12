Дугласс о пропуске Чикуновой Олимпиады: «Надеюсь, она принимала решение сама, исходя из своих представлений, а не под чьим-то давлением»

Американская пловчиха Дугласс высказалась об отсутствии Чикуновой на Олимпиаде.

Дугласс – олимпийская чемпионка Парижа-2024 на 200 м брассом. Также она выиграла золото на этой дистанции на ЧМ-2025 в Сингапуре, опередив россиянку Евгению Чикунову.

– Как вы в принципе восприняли возвращение Чикуновой и других российских спортсменов на международные старты?

– С воодушевлением. Мне было интересно соревноваться с Евгенией, я всегда рада, когда в бассейне есть сильная конкуренция. Она двигает вперед и меня, и других девушек.

– То есть вы поддерживаете решение World Aquatics по нейтральному статусу для россиян?

– Я не очень хочу обсуждать политическую сторону вопроса, но, мне кажется, был найден разумный для всех компромисс. Главное – он направлен в сторону спортсменов, в сторону спорта, ведь на соревнованиях хочется видеть максимальное представительство, всех сильнейших.

– В этом плане отсутствие Чикуновой на Играх в Париже было проблемой?

– Евгении на Олимпиаде и правда не хватало! С ней соревнования были бы куда более напряженные и интересные, учитывая, что она была в отличной форме. Да и в любом случае за ней мировой рекорд, поэтому про нее все помнили, понимали, что это будет достойный, сильный соперник.

Но вместе с тем и те девушки, которые доехали до Парижа, серьезно боролись как на 100 м, так и на 200 м, на Олимпиаде в принципе не бывает легких заплывов. Все выдают свой максимум, готовятся четыре года, и часто случаются разного рода сюрпризы, неожиданности.

– У Евгении была теоретическая возможность выступить на Играх – подать заявку на нейтральный статус и поехать в Париж в случае ее одобрения, но она не стала идти против общего мнения команды. Вы можете понять это решение?

– Это решение Чикуновой, все-таки не мне его оценивать. Не знаю, в каких она была обстоятельствах, когда занимала такую позицию, что стояло на кону. Но я думаю, что это была болезненная история.

В истории США тоже был политический бойкот, когда спортсменов не отправляли на Олимпиаду в Москву. Многие хотели поехать, для кого-то это был единственный шанс выиграть олимпийскую медаль, однако их лишили этой возможности, даже не спросив мнения атлетов. Надеюсь, Чикунова принимала решение сама, исходя из своих представлений, а не под чьим-то давлением, – сказала Дугласс.