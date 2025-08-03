Лилли Кинг о Дугласс и Чикуновой: «Кейт выдала замечательный заплыв, очень красивая победа. Важно, что у нее была сильная соперница»

Лилли Кинг высказалась о победе Кейт Дугласс на чемпионате мира в Сингапуре.

Американка Дугласс выиграла золото на дистанции 200 м брассом. Второе место заняла россиянка Евгения Чикунова .

«Дугласс выдала замечательный заплыв, это была очень красивая победа. И важно, что у нее в заплыве была сильная соперница. Я давно хотела, чтобы она показала на 200 метров такие быстрые секунды.

Для нее это был важный успех – в том плане, что она доказала, что лучшая на этой дистанции, набралась опыта и уверенности, которая поможет ей в дальнейшей карьере.

Это был потрясающий заплыв, и я очень за нее рада. Кто лучшая брассистка США, я или Кейт? Трудно сказать, но так как я ухожу из спорта, то теперь будет Дугласс», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Кинг .

«Американская болезнь» скосила Чикунову. Женя годами шла к этому ЧМ, но стала второй