Светлана Журова: «Больше всего на ЧМ впечатлил Мальцев. Он большой молодец, все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом»

Светлана Журова рассказала, кто из спортсменов больше всего впечатлил ее на ЧМ.

Сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 18 наград – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

«Конечно, Саша Мальцев. Он, можно сказать, как наша визитная карточка был. Открыл для нас золотыми медалями этот чемпионат. Он большой молодец. Все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом, казалось бы. Все считают, что это женский вид спорта. Но он последовательно продолжал тренироваться, идти вперед.

Мог бы бросить все, зная, что нет международных соревнований, и осознавая, как скептически к виду относятся. А он молодец. Поэтому он меня и восхитил. Он не бросил этот вид спорта, остался в нем.

Надеюсь, он будет передавать это и другим мальчишкам. Уверена, что в будущем он еще окажет влияние на популяризацию синхронного плавания у нас в стране. И классно, что в нашей стране мужское синхронное плавание есть, иначе бы об этом говорили только за рубежом», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.

«В Париже-2024 я бы встал в женскую группу. Но все рухнуло». Интервью лучшего синхрониста мира