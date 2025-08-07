Лифинцев о ЧМ в Сингапуре: «Каждый раз, когда приезжал в бассейн и уезжал, видел, что стоит толпа, кричит мне. Определенная фан‑база там уже есть»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал о внимании со стороны азиатских фанаток на ЧМ.

На чемпионате мира в Сингапуре Лифинцев выиграл золотые медали в смешанной и мужской комбинированных эстафетах 4×100 м.

– Правда, что у вас в Сингапуре появился даже свой фан‑клуб?

– Да, действительно. Там азиатские болельщицы писали мне, что даже приехали специально из Китая посмотреть соревнования. Например, ради Томаса Чеккона и других ребят.

Так получалось, что каждый раз, когда я приезжал в бассейн и уезжал, то видел, что стоит толпа, кричит мне. Вот я выхожу к автобусу, а они меня все зовут: «Мирон, Мирон, подойди к нам, пожалуйста!»

А я иногда торопился и подойти не мог. Но когда‑то подходил. Так что определенная фан‑база там уже есть.

– Вы почувствовали себя корейским K‑pop идолом?

– В моменте – да, иногда было дело, – сказал Лифинцев.

– Это мои вторые такие серьезные соревнования. Я очень кайфанул, получил опыт. Вообще мне понравилось.

– Можно ли сказать, что в Сингапуре у нас выступала команда для больших дел?

– Да, действительно. Даже если сравнивать с чемпионатом мира на короткой воде‑2024 в Будапеште, у нас команда еще больше сплотилась, стала более дружной. В самом деле, мы готовы делать большие дела.

– Был момент в эстафете, когда вас будто электрическим током пронзило?

– Да, один такой момент был, когда я приплыл третьим в мужской эстафете, стартуя на первом этапе. Для меня это был такой момент, знаете ли... Что в Будапеште, что здесь я в последний день турнира будто не научился доплывать. Надо еще это тренировать, готовиться. Как‑то экспериментировать, чтобы этого не было.

Когда я увидел, то третий, то подумал: «Блин, опять подставляю команду!» Но парни сделали свое дело, молодцы. Никто друг друга особо не настраивал. Просто каждый готовил свой максимум. Много раз это повторяю: мы просто тихо и ровно делаем свое дело, – добавил пловец.