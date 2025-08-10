Россияне Слисева и Шахтарин победили на Всемирных играх-2025 в Чэнду

Россияне Диана Слисева и Константин Шахтарин победили на Всемирных играх-2025.

Турнир проходит с 7 по 17 августа в китайском Чэнду. Разыгрываются 235 комплектов медалей в 34 видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр.

Россияне выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.

Слисева победила в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ (задержкой дыхания). Шахтарин выиграл золото в тайском боксе в весовой категории до 71 кг.

Бронзовые медали в плавании завоевали Валерия Андреева (50 метров в классических ластах), Алексей Федькин (100 метров в классических ластах) и Екатерина Михайлушкина (200 метров в классических ластах).