Россияне Слисева и Шахтарин победили на Всемирных играх-2025 в Чэнду
Россияне Диана Слисева и Константин Шахтарин победили на Всемирных играх-2025.
Турнир проходит с 7 по 17 августа в китайском Чэнду. Разыгрываются 235 комплектов медалей в 34 видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр.
Россияне выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.
Слисева победила в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ (задержкой дыхания). Шахтарин выиграл золото в тайском боксе в весовой категории до 71 кг.
Бронзовые медали в плавании завоевали Валерия Андреева (50 метров в классических ластах), Алексей Федькин (100 метров в классических ластах) и Екатерина Михайлушкина (200 метров в классических ластах).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
