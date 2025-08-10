0

Россияне Слисева и Шахтарин победили на Всемирных играх-2025 в Чэнду

Россияне Диана Слисева и Константин Шахтарин победили на Всемирных играх-2025.

Турнир проходит с 7 по 17 августа в китайском Чэнду. Разыгрываются 235 комплектов медалей в 34 видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. 

Россияне выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.

Слисева победила в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ (задержкой дыхания). Шахтарин выиграл золото в тайском боксе в весовой категории до 71 кг.

Бронзовые медали в плавании завоевали Валерия Андреева (50 метров в классических ластах), Алексей Федькин (100 метров в классических ластах) и Екатерина Михайлушкина (200 метров в классических ластах).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
тайский бокс
плавание
logoсборная России жен
результаты
Всемирные игры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия заняла 5-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию, победила команда США
703 августа, 13:31
Плавание. Чемпионат мира-2025. Бородин и Ступин вышли в финал на 400 м комплексом, команды России прошли квалификации комбинированных эстафет
853 августа, 04:32
🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия взяла серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, США победили с мировым рекордом
5502 августа, 13:30
Главные новости
Кейт Дугласс о ЧМ: «Без напряженной борьбы с Чикуновой я бы не смогла плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 – наконец-то удалось»
вчера, 17:48
Рылов о том, отдаст ли дочь в плавание: «Не хочу, чтобы мой ребенок испытывал то же, что и я. Я помню, какие это трагедии»
вчера, 17:37
Лифинцев о 7-м месте на 100 м на спине на ЧМ: «Недостаточно проработал к тому дню. Только в финале смог почувствовать себя готовым»
1вчера, 12:30
Минаков об отношении к россиянам на ЧМ: «Плавательная тусовка – это большая семья. Ощутили радушный прием»
18 августа, 19:05
Дьякова о ЧМ: «400 м плыла с Ледеки, 800 – с Макинтош, это кайф. Но хочется быть не фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию»
18 августа, 14:38
Мирон Лифинцев: «Было очень приятно увидеть свой флаг, услышать гимн, когда вернулись из Сингапура. Замечательно, что наши успехи видит страна»
18 августа, 11:49
Министр спорта Татарстана: «Казань готова принять чемпионат мира по водным видам спорта»
48 августа, 11:35
Дарья Клепикова: «В детстве была зажатой и закрытой, даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь»
28 августа, 09:21
Дарья Клепикова: «Поставила себе четверку за чемпионат мира. Почему не пять? Задача со звездочкой – личная медаль»
18 августа, 08:27
Рылов о возвращении россиян на ЧМ: «В плавании было меньше всего конфликтов, недовольств – отсюда и такая лояльность World Aquatics к нам»
18 августа, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58