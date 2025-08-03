Плавание. Чемпионат мира-2025. Бородин и Ступин вышли в финал на 400 м комплексом, команды России прошли квалификации комбинированных эстафет

Пловцы Бородин и Ступин вышли в финал на ЧМ в Сингапуре.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

3 августа

Квалификация

Мужчины

400 м, комплекс

Российский пловец Илья Бородин вышел в финал с третьим временем (4.10,63), Максим Ступин – с 5-м (4.11,53). Лучшим в квалификации был японец Томоюки Мацусита (4.10,39). Француз Леон Маршан отобрался с 7-го места (4.13,19).

Эстафета 4x100 м, комплекс

Сборная России вышла в финал со вторым результатом (3.30,05). Лучшее время у американцев (3.29,65). За Россию плыли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков, Иван Гирев.

Женщины

400 м, комплекс

Канадка Саммер Макинтош показала лучшее время в предварительных заплывах (4.35,56).

Эстафета 4x100 м, комплекс

Россиянки вышли в финал с 8-м результатом в квалификации (3.59,36). Первое время в утренней сессии – у американок (3.54,49). За сборную России плыли Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Милана Степанова.