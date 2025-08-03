  • Спортс
  • Депутат Журова: «Страна по-разному встретит наших пловцов-медалистов. Кто-то будет говорить, что они не герои, что такого они сделали, выступая без флага и гимна»
53

Депутат Журова: «Страна по-разному встретит наших пловцов-медалистов. Кто-то будет говорить, что они не герои, что такого они сделали, выступая без флага и гимна»

Светлана Журова заявила, что России необходимо вернуть флаг и гимн на турниры.

Сегодня в Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 18 наград – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

«Конечно, наши большие молодцы. И Климент Колесников очень здорово выступил, и мужская команда в эстафете себя блестяще проявила. Наши спортсмены поставили жирную точку и хлопнули дверью, которую для нас открыли, можно сказать, наполовину.

Надеюсь, что в сентябре (когда пройдет исполком Международного олимпийского комитета) все это обсудят и нам эту дверь откроют полностью. Хотелось бы видеть полноценную команду на соревнованиях с флагом и гимном России. Это очень важный момент для нас.

Может, кто-то выскажется – зачем вы продолжаете настаивать на этом, ведь все равно все знают, что эти спортсмены из России. Но такое половинчатое решение допустить, без флага и гимна, нас не устраивает. Тем более когда к спортсменам из других стран, участвующих в вооруженных конфликтах, никаких санкций не применяется.

Я сразу предупрежу, что страна по-разному встретит наших пловцов-медалистов. Кто-то будет говорить, что они не герои, что такого они для страны сделали, выступая без флага и гимна. А нормальные болельщики, конечно, сильно порадуются.

Некоторые люди, даже в моем окружении, спрашивают, зачем государство тратит серьезные деньги на спорт высших достижений. Но поверьте, очень важно, чтобы был такой Олимп, на который любой амбициозный спортсмен хочет забраться.

И когда показывают, как твои соотечественники достигают высоких вершин, тогда всегда происходит прирост желающих заниматься тем или иным видом спорта», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

С трибун нельзя было кричать «Россия» – и мы просто орали! Я смотрел победную эстафету с нашими

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
