Климент Колесников: «Говорить о «похоронах» американского плавания рано. Уверен, к Олимпиаде они наверстают упущенное и будут бороться»

Климент Колесников считает, что американские пловцы наверстают упущенное к Играм.

Во время чемпионата мира-2025 в Сингапуре шестикратный олимпийский чемпион американец Райан Лохте опубликовал фото с надгробием, на котором написано: «В память об американском плавании. 1980 – 2025. Они подняли планку слишком высоко, но перестали к ней стремиться». 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс сделал репост этого фото.

«Да, результаты у них действительно просели. Те, кто побеждал раньше, уже заканчивают, у них идет смена поколений.

Я бы не был так категоричен, мне кажется, что говорить о «похоронах» рано. Уверен, к Олимпиаде они наверстают упущенное и будут бороться за самые высокие места», — сказал двукратный чемпион мира Колесников.